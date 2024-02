Emirados defende seus laços com Israel apesar da guerra na Faixa de Gaza

A embaixadora dos Emirados Árabes Unidos na ONU, Lana Zaki Nusseibeh, defendeu nesta segunda-feira (12) a decisão de manter os laços com Israel apesar da preocupação gerada pela guerra que o país trava contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Os Emirados Árabes Unidos normalizaram as suas relações com Israel em 2020 no âmbito dos Acordos de Abraão, negociados pelos Estados Unidos.

Desde que a guerra entre o exército israelense e o movimento islamista Hamas em Gaza começou, em 7 de outubro, os Emirados manifestaram em diversas ocasiões a sua solidariedade com os habitantes de Gaza, mas ainda têm sido criticados pela relação que mantêm com Israel.