No meio da noite sob bombas, um comando israelense liberta dois reféns em Gaza

Um dilúvio de fogo para cobrir uma operação de comando relâmpago. Na madrugada desta segunda-feira (12), as forças israelenses libertaram dois reféns de origem argentina mantidos em Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza. Veja, a seguir, como foi a operação.

01H49: As forças especiais israelenses usam explosivos para forçar a entrada em um edifício no coração de Rafah, onde combatentes palestinos mantêm, no segundo andar, Fernando Marman, de 60 anos, e Louis Har, de 70, sequestrados em 7 de outubro durante o ataque do Hamas, explica o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari.

É o início de uma "batalha intensa" guiada e acompanhada ao vivo pelos chefes do Exército, da Polícia e do Shin Bet (serviço de Inteligência) a partir da sede deste último, na presença do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e do Ministro da Defesa, Yoav Gallant.