Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA rejeita pacote de ajuda à Ucrânia

O texto deixa de fora as mudanças na política migratória dos Estados Unidos depois que uma iniciativa anterior no Senado - que incluía tanto a questão da fronteira quanto a ajuda externa - fracassou devido à rejeição dos próprios republicanos na Câmara alta.

"Os republicanos da Câmara dos Representantes foram claros desde o início das discussões de que qualquer legislação designada como suplementar de segurança nacional deve reconhecer que a segurança nacional começa em nossa própria fronteira", disse Johnson.

O congressista declarou que o projeto anterior no Senado - que incluía as mudanças mais significativas em décadas - ainda não ia longe o suficiente e estaria "morto ao chegar" à Câmara.

Sua retórica coincide com a do ex-presidente Donald Trump, que pediu enfaticamente a rejeição do projeto enquanto, em sua corrida à Casa Branca, tenta explorar o tema da migração como uma fraqueza de Biden.

Embora por vários meses tenha havido negociações bipartidárias sobre o projeto de lei, os republicanos do Senado acabaram votando para bloqueá-lo.

Em vez disso, outro texto que excluiu o tema da migração obteve apoio suficiente dos republicanos para avançar no Senado controlado pelos democratas, portanto, é quase certo que seja aprovado em uma votação final por maioria simples no meio da semana.