Um morto e cinco feridos em ataque a tiros no metrô de NY

"Infelizmente, uma das vítimas, um homem de 34 anos, foi declarada morta", acrescentou.

A estação de metrô elevada da Mount Eden Avenue, no bairro do Bronx, foi isolada pela polícia, que junto com agentes da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, realizava uma investigação das circunstâncias do tiroteio.

Os ataques a tiros são comuns nos Estados Unidos, onde existem cerca de 400 milhões de armas, mais do que pessoas.

Pesquisas mostram que a maioria dos americanos é a favor de uma regulamentação mais rigorosa das armas, mas o poderoso lobby das armas e os eleitores mobilizados que apoiam a posse de armas para autodefesa e como diversão têm impedido repetidamente a adoção de medidas.

Nova York tem uma taxa de homicídios mais baixa do que muitas grandes cidades americanas, e a posse de armas de fogo em público é ilegal para civis em quase todos os casos.

