Rússia emite mandados de busca contra autoridades dos países bálticos

Os Estados bálticos, que temem as ambições militares do Kremlin, consideram que a União Soviética os ocupou, enquanto Moscou se vê como um libertador e qualifica qualquer outra abordagem de "falsificação da história", um crime na Rússia.

De acordo com um aviso publicado nesta terça-feira no site do Ministério do Interior, a governante estoniana Kallas é objeto de um "processo criminal" na Rússia, sem especificar do que é acusada.

"O regime faz o que sempre fez: tenta sufocar a liberdade (...) e continua criando a sua própria versão que contradiz os fatos e a lógica", reagiu o ministro lituano Kairys em nota enviada à AFP.

Estônia, Letônia e Lituânia, agora membros da União Europeia e da Otan, são o lar de minorias russas, consideradas oprimidas por Moscou.

As relações foram agravadas pelo conflito na Ucrânia. Os países bálticos, que consideram real a ameaça de uma invasão russa, apoiam ativamente Kiev na sua luta contra o Exército russo.

Moscou denuncia há anos que os países bálticos não aceitam que a União Soviética os tenha libertado dos nazistas e afirma que não os ocupou.