Ucrânia se retira de uma posição perto de Avdiivka sob cerco russo

A Ucrânia anunciou nesta sexta-feira (16) a retirada de suas tropas de uma posição ao sul de Avdiivka, uma cidade do leste que enfrenta uma ofensiva feroz da Rússia, a poucos dias do segundo aniversário do início da invasão.

A Ucrânia, em inferioridade numérica e material, resiste desde outubro a contínuos ataques russos contra essa localidade da bacia de Donbass.

"Mantivemos essa posição enquanto podíamos dissuadir e destruir de maneira eficaz o inimigo. A decisão de se retirar foi tomada para poupar pessoal e melhorar a situação operacional", escreveu no Telegram Oleksander Tarnavski, o general ucraniano que comanda as tropas na região.