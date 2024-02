Novos ataques contra navios mercantes na costa do Iêmen

Os huthis também reivindicaram a derrubada de um avião americano MQ-9. Washington ainda não confirmou a informação.

Um navio americano com bandeira grega relatou nesta segunda-feira ter sofrido um "ataque com mísseis" no Golfo de Áden, e que outro projétil caiu no mar a poucos metros da embarcação, informou a Ambrey.

"O navio relatou um projétil que atingiu a água a cerca de 10-15 metros", disse o relatório. "Duas horas antes, a embarcação relatou um primeiro incidente."

Não houve relatos de feridos ou danos ao navio, que continuou sua rota, conforme informou a Ambrey.

A UKMTO indicou "uma explosão muito próxima ao navio", sem feridos ou danos.

Mais tarde, os insurgentes afirmaram ter atacado "dois navios americanos" no Golfo de Áden, com "vários mísseis". Segundo os huthis, os alvos foram as embarcações "Sea Champion" e "Navis Fortuna".