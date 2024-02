Israel bombardeia Gaza antes de votação no Conselho de Segurança da ONU

Os mediadores internacionais tentam evitar o ataque contra Rafah, mas as semanas de negociações conduzidas por Estados Unidos, Egito e Catar não alcançaram um acordo.

O Hamas ameaçou abandonar as negociações caso mais ajuda não seja enviada e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou as exigências do movimento palestino.

Netanyahu descartou com veemência os pedidos para a inclusão do reconhecimento de um Estado palestino como parte do acordo, ao destacar que "colocaria em perigo a existência do Estado de Israel".

Manifestantes israelenses tentaram bloquear o acesso dos caminhões de ajuda à fronteira entre Egito e Gaza para pressionar pela libertação dos reféns.

Um grupo de especialistas da ONU pediu uma investigação independente dos supostos abusos israelenses contra mulheres e crianças palestinas, incluindo assassinatos, estupros e agressões sexuais.

Israel classificou as acusações como "vis e sem fundamento".