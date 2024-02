Com gol no fim, Porto vence Arsenal (1-0) na ida das oitavas da Champiopns

O Porto abriu vantagem nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Arsenal no jogo de ida por 1 a 0 nesta quarta-feira (21), no estádio do Dragão, com um gol no fim do brasileiro Galeno.

Em um duelo muito tático e pouco atrativo, as melhores chances foram criadas pelo time português, cuja persistência foi recompensada nos acréscimos do segundo tempo, quando Galeno balançou a rede batendo colocado da entrada da área (90'+4).

"O freio de mão estava meio puxado. Foi falta de experiência?", perguntou o ex-zagueiro dos 'Gunners' Martin Keown, em comentário para a TNT Sports.