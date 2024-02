Diretores do Fed estão divididos sobre possível corte dos juros

Os diretores do Federal Reserve (Fed, banco central americano) estão divididos sobre o momento de começar a reduzir as taxas de juros: a maioria prefere a prudência, mas outros acreditam que é arriscado começar as baixá-los muito tarde, segundo trechos das atas de sua última reunião.

"A maioria dos participantes" da reunião de janeiro do comitê de política monetária do Fed "destacou os riscos que teria agir rápido demais para flexibilizar a política monetária", detalhou o documento publicado nesta quarta-feira (21).

Este grupo ressaltou "a importância de avaliar cuidadosamente os dados disponíveis para determinar se a inflação cai para 2% de forma duradoura", apontam as "Minutas" da reunião.