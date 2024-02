Receitas trimestrais da Nvidia superam expectativas e superam R$ 60,6 bi

O fabricante de microchips Nvidia, estrela em ascensão em Wall Street impulsionada pela inteligência artificial, teve uma receita de US$ 22 bilhões (R$ 108,45 bilhões) no trimestre móvel de novembro a janeiro, um aumento de 265% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Esse valor é amplamente superior ao esperado pelo mercado e pela própria empresa. O lucro líquido atingiu US$ 12,3 bilhões (R$ 60,63 bilhões), um aumento de 769% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Em um ano, o grupo de Santa Clara, na Califórnia, faturou quase US$ 61 bilhões (R$ 300,7 bilhões) e multiplicou por seis seu lucro, chegando a quase US$ 30 bilhões (R$ 147,9 bilhões), segundo seu comunicado de resultados publicado nesta quarta-feira (21) após o fechamento da bolsa de Nova York.