A longa ressaca da bolha financeira no Japão dos anos 1980

A política monetária ultraflexível do Banco do Japão, com taxas de juros perto de zero por uma década, não foi suficiente para reverter a tendência.

Mas novos ventos sopram no Japão desde 2022. A inflação acelerou acima dos 2%, obrigando as empresas a aumentar os salários e levando o Banco Central a um ligeiro aumento das taxas de juros, o primeiro desde 2007.

O crescimento econômico ainda é moderado, 1,9% em 2023, com uma recessão no segundo trimestre.

O interesse pelo mercado de ações aumenta entre os japoneses, mas está longe do entusiasmo da década de 1980.

"Só quem tem recursos financeiros pode investir", afirma Asuka Sakamoto, economista-chefe da Mizuho Research & Technologies.

"Por isso é extremamente importante aumentar os salários" para evitar um crescente abismo entre os ricos e os assalariados no Japão.