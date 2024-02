Agência para refugiados palestinos UNRWA diz estar 'no limite'

A agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos (UNRWA) chegou ao "limite", alertou seu diretor, Philippe Lazzarini, em uma carta enviada nesta quinta-feira (22) ao presidente da Assembleia Geral da ONU.

"É com profundo pesar que lhe informo que a agência chegou ao seu limite, com os reiterados pedidos de Israel para seu desmantelamento e o congelamento do financiamento dos doadores diante de necessidades humanitárias sem precedentes em Gaza", indicou Lazzarini em uma carta publicada na rede social X.

"A capacidade da agência para cumprir seu mandato em virtude da resolução 302 da Assembleia Geral está agora seriamente ameaçada", acrescentou.