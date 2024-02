De olho no Real Madrid, Girona busca reação no Campeonato Espanhol

O Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol, recebe no domingo (25) o Sevilla, pela 26ª rodada, em uma nova oportunidade de se distanciar do Girona (2º), que busca uma reação.

O time merengue tem seis pontos de vantagem sobre os catalães, derrotados pelo Athletic Bilbao na última rodada.

Contra o Sevilla, o Real não poderá contar com os suspensos Eduardo Camavinga e Dani Carvajal e o lesionado Jude Bellingham. O jogo vai marcar o reencontro do zagueiro Sergio Ramos com o Santiago Bernabéu para enfrentar seus ex-companheiros.