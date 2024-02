EUA e navio aliado derrubam seis drones de huthis iemenitas

Desde então, os insurgentes atacam navios vinculados aos Estados Unidos ou ao Reino Unido.

Segundo o comando militar americano para o Oriente Médio, Centcom, "entre as 4h30 e 5h30, hora de Saná, de 22 de fevereiro, aviões americanos e um barco militar da coalizão derrubaram seis drones explosivos de ataque dos huthis apoiados pelo Irã no Mar Vermelho".

Eram "dirigidos provavelmente contra navios militares americanos e da coalizão e representavam uma ameaça iminente", acrescentou em um comunicado.

Contudo, o Centcom não revelou de qual país era o barco da coalizão, mas a Marinha francesa anunciou anteriormente que uma de suas fragatas havia destruído dois drones oriundos do Iêmen na noite de quarta-feira.

O comando americano indicou também que "entre as 8h30 e 9h45 (hora de Saná), os huthis lançaram dois mísseis balísticos antinavio a partir do sul do Iêmen em direção ao Golfo de Áden".

"Os mísseis atingiram o MV Islander, uma cargueiro com bandeira de Palau e de propriedade britânica, deixando feridos e provocando danos menores", detalhou o Centcom.