Governo argentino fecha instituto nacional contra a discriminação

Desde que assumiu em 10 de dezembro, o presidente ultraliberal despediu 30.000 funcionários do Estado e não renovou outros 10.000 contratos, além de paralisar as obras públicas financiadas pela administração federal em todo país com o objetivo de diminuir os gastos públicos.

"Não vamos seguir financiando locais onde se pagam favores políticos em um país que está totalmente empobrecido", disse Adorni ao colocar sob suspeita as designações dentro do instituto, que atualmente está sob intervenção.

O Inadi foi criado em 1995 por uma lei do Congresso e está sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça.

A Argentina registrou em janeiro seu primeiro superávit fiscal mensal em 12 anos no âmbito de um drástico plano de diminuição do Estado que inclui, entre outros cortes, uma milionária remoção de subsídios à energia e ao transporte, com inflação interanual de 254,2% em janeiro.

sa/db/aa/dd/ic/mvv

© Agence France-Presse