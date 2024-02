Segunda parte de 'Duna' finalmente chega aos cinemas

Após meses de espera, a segunda parte da saga de ficção científica "Duna" chega aos cinemas na próxima semana, com o astro Timothee Chalamet como o protagonista Paul Atreides.

"Duna - Parte 2" é a sequência de um dos grandes sucessos cinematográficos de 2021 e teve seu lançamento adiado várias vezes, inicialmente devido à covid-19 e posteriormente por estratégia comercial.

Neste novo capítulo, o diretor canadense Denis Villeneuve reúne novamente o elenco do sucesso de bilheteria e crítica, com Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson e Josh Brolin, além de contar com a entrada de Lea Seydoux e Austin Butler ("Elvis").