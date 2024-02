Adolescente ucraniana enterra sua família após bombardeio russo

Equipados com lanternas, os socorristas carregaram o corpo de Liudmila Kravchenko, mãe de Elizaveta, em uma bolsa branca. Em seguida, encontraram o irmão da jovem, de 23 anos. Na madrugada, localizaram a avó, de 74 anos.

O bombardeio ocorreu na semana passada, no bairro de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, e deixou uma cratera de três metros de profundidade cheia de escombros e objetos de seus familiares espalhados pelo chão: álbuns de fotos, anotações, brinquedos. O impacto do míssil russo arrancou portas, janelas e telhados de cerca de 140 casas nos arredores.

Elizaveta retornou da capital, para onde se mudou há algumas semanas, para enterrar seus familiares na quinta-feira (22). Sua mãe, de 46 anos, planejava ir morar com a filha, segundo colegas de trabalho.

- "Rezem por suas almas" -

A adolescente tentava proteger a chama da vela que carregava do vento frio do inverno, enquanto um padre ortodoxo realizava uma missa fúnebre.

"Deus salvará seus corações amorosos e lhes dará a vida eterna. Rezem por suas almas", disse o padre Igor, agitando um incensário sobre os caixões.