Lula insiste em que Israel comete genocídio em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistiu nesta sexta-feira em que Israel comete um genocídio contra civis palestinos na Faixa de Gaza, após comparar, no último domingo, as ações do Exército israelense com o Holocausto.

"O que o governo do Estado de Israel está fazendo não é guerra, é genocídio. Crianças e mulheres estão sendo assassinados", disse Lula, durante evento no Rio de Janeiro.

Esse foi o primeiro comentário do presidente após a polêmica de domingo, quando, na cúpula anual da União Africana em Adis Abeba, na Etiópia, ele causou polêmica ao acusar Israel de "genocídio" e comparar sua campanha militar em Gaza com "quando Hitler resolveu matar os judeus".