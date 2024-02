União Europeia tenta diminuir insatisfação de agricultores

Mas Christiane Lambert estima que foram "esses altos volumes que provocaram a difícil situação atual" e lamenta que as restrições excluam os cereais, apesar de os cultivadores dos países vizinhos da Ucrânia "estarem em uma situação de desamparo".

O tema é explosivo: os agricultores poloneses, que bloquearam a fronteira com a Ucrânia, ameaçam bloquear no domingo um posto fronteiriço com a Alemanha.

Os protestos também forçaram abandonar qualquer expectativa de um acordo comercial entre a UE e o Mercosul, bloco formado por potências agrícolas (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai).

"Atualmente, a análise da Comissão é que as condições para concluir as negociações com o Mercosul não estão dadas", disse Eric Mamer, porta-voz da Comissão, no final de janeiro.

Diante da pressão, os países-membros da UE exigiram que Bruxelas se envolvesse em uma vasta tarefa de "simplificação" das regras da Política Agrícola Comum (PAC).

A Comissão deu na quinta-feira as primeiras pistas a respeito, que incluem uma flexibilização das exigências sobre as pastagens, a redução da fiscalização e uma maior tolerância em caso de eventos climáticos que impeçam o cumprimento de todos os critérios.