Da'Vine Joy Randolph não dá nada como garantido no Oscar após vencer Spirit Awards

"Para mim, foi um momento realmente surrealista e poderoso ver os sonhos virarem realidade um a um", disse a atriz à AFP nos bastidores desta cerimônia que premia filmes de baixo e médio orçamento, celebrada na cidade californiana de Santa Mônica.

"Não espero nada. Não aposto em nada. Só estou aqui presente, e cada uma (das cerimônias de premiação) me surpreende. Não dou nada como garantido", assegurou. "Em relação ao Oscar, não faço isso, é verdade. Só estou feliz por ser convidada. Nem mais, nem menos".

Randolph, de 37 anos e criada na Filadélfia, é uma atriz de teatro com uma carreira de destaque, que estudou na escola de arte dramática de Yale depois de se dedicar inicialmente ao canto clássico e à ópera.

Após passar pela Broadway e pelo West End, surgiu na telona ao lado de astros como Eddie Murphy em "Meu Nome é Dolemite" e Robin Williams em "O que fazer?".

Mas foi "Os Rejeitados", do diretor Alexander Payne, que impulsionou Randolph para a elite de Hollywood, com poucos ou nenhum especialista apostando contra ela no Oscar.

O filme disputa cinco prêmios da Academia, inclusive o de Melhor Filme. Paul Giamatti, que contracena com Randolph, também é um sério candidato ao Oscar de melhor ator.