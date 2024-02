"Oppenheimer" vence o principal prêmio do Sindicato dos Atores

Em um ambiente festivo, o sindicato SAG-AFTRA, que representa 120.000 intérpretes, incluindo vários astros do cinema, celebrou o sucesso de sua greve, que terminou em novembro.

Com a paralisação de vários meses, o sindicato conseguiu aumentos salariais e proteções contra o uso da Inteligência Artificial (IA) pelos estúdios.

"Vocês sobreviveram à greve mais longa da história do nosso sindicato com coragem e convicção", afirmou a presidente do SAG-AFTRA, a atriz Fran Drescher.

Nas demais categorias de cinema, Lily Gladstone ("Assassinos da Lua das Flores") venceu como melhor atriz e Da'Vine Joy Randolph ("Os Rejeitados") levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante.

Barbra Streisand, 81 anos, recebeu o prêmio especial pelo conjunto de sua carreira e foi ovacionada pelo público.

Nas categorias de televisão, "The Bear" dominou entre as séries de comédia, com prêmios d melhor elenco e para seus protagonistas, Jeremy Allen White e Ayo Edebiri.