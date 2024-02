Sobreviventes da guerra civil na Guatemala pedem atenção ao novo governo

Sobreviventes e familiares de vítimas da guerra civil na Guatemala (1960-1996) marcharam, neste domingo (25), na capital, para lembrar os milhares de mortos do conflito e chamar a atenção do novo governo do presidente social-democrata Bernardo Arévalo.

Com flores, pequenas cruzes de madeira e fotografias, dezenas de pessoas, em sua maioria indígenas, caminharam no centro histórico da Cidade da Guatemala em comemoração ao Dia Nacional da Dignidade das Vítimas do Conflito Armado.

"Temos familiares desaparecidos: avós, tios, não se sabe se ainda estão vivos", disse à AFP Catarina Bernal, uma das manifestantes que chegou do município maia de Nebaj, no oeste do país.