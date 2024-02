Congresso mundial de telefonia móvel começa em Barcelona com destaque para IA

O Congresso Mundial de telefonia móvel (MWC), fundamental para o setor das telecomunicações, começou nesta segunda-feira (26) em Barcelona com destaque para a Inteligência Artificial (IA), o que o setor espera que lhe dê um impulso ante as baixas vendas de celulares.

"Enfrentamos uma falta de crescimento. Portanto, devemos buscar oportunidades", disse Mats Granryd, diretor-geral da Associação Mundial de Operadores de Telecomunicação (GSMA), que organiza o evento na capital catalã desde 2006.

Segundo a agência especializada IDC, no ano passado foram vendidos 1,17 bilhão de dispositivos no mundo, o menor nível em 10 anos. As vendas, no entanto, aumentaram consideravelmente no quarto trimestre (+8,5%) e "a dinâmica avança rapidamente para uma recuperação", destaca.