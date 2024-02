Governo da Colômbia e ELN retomam diálogos de paz

Em 20 de fevereiro, esta guerrilha, a última da Colômbia, questionou uns "diálogos regionais" com o ELN no departamento de Nariño (sudoeste), onde o governador local havia anunciado conversações naquela zona para a primeira semana de março, segundo uma declaração à imprensa.

A liderança do ELN disse então em um comunicado de Cuba que aquele diálogo local estava "fora" do "processo nacional" e desconhecia "a Delegação do ELN e a Mesa onde participa a Comunidade Internacional".

"Ao se tornar público tal montagem, disfarçado de diálogos regionais, o processo entra em aberta crise", acrescentou então o grupo.

O novo compromisso surge de uma reunião entre 24 e 26 de fevereiro entre as partes em Havana, a pedido dos países garantes que acompanham o processo, indicou o comunicado.

- 'Resultados positivos' -

"Saúdo os resultados positivos e os compromissos assumidos pelas delegações" e "confio que as partes continuarão avançando nos acordos alcançados e na solução dos desafios que surgirem através do diálogo", disse por sua vez Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial do Secretário-Geral da ONU na Colômbia, na rede social X.