Músico indígena compete, a contragosto, pela glória do Oscar

O resultado foi "Wahzhazhe (A Song of My People)", um poderoso hino de seis minutos e meio com percussão dramática e letra que encoraja os osage a se erguerem orgulhosamente depois de terem sobrevivido a tantas dificuldades.

O filme e a canção chegaram em bom momento para os anciãos que estavam em uma campanha para educar os mais jovens sobre sua história, e para lhes recordar de sua existência.

"Estamos aqui ainda, não somos relíquias", disse Geoffrey Standing Bear, chefe da nação osage.

"Não confiamos nos forasteiros devido à nossa história. Mas Scorsese e sua equipe nos mostraram que confiam em nós, e nós neles", disse.

"Por isso que quando vê nossas cerimônias e outras atividades e escuta a música, é osage (...) Essas canções são poemas".

Apesar de ter entrado entre as 15 pré-indicações ao Oscar em dezembro, a canção não era considerada favorita. Por isso, a indicação no mês passado foi recebida com euforia.