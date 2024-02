Suprema Corte dos EUA analisa leis sobre moderação de conteúdo on-line

As leis foram aprovadas depois que o ex-presidente republicano Donald Trump foi suspenso do Twitter e do Facebook após o ataque ao Congresso por seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021.

A suspensão irritou os conservadores, que consideram que sites como Facebook e YouTube censuram conteúdos.

A situação mudou muito desde então, com o retorno em agosto de 2023 de Trump ao Twitter, renomeado X após ser adquirido pelo bilionário Elon Musk, partidário de uma flexibilização das normas de uso.

- Primeira Emenda -

O recurso foi apresentado por associações que representam grandes empresas de tecnologia, a Computer & Communications Industry Association e a NetChoice, que argumentam que a Primeira Emenda à Constituição dos EUA permite que as plataformas tenham a liberdade para gerenciar os conteúdos como quiserem.

A lei do Texas proíbe as redes sociais com mais de 50 milhões de usuários mensais ativos de bloquear, suprimir ou "desmonetizar" conteúdos por razão das ideias expressas pelo usuário.