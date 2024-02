Biden vislumbra acordo de trégua entre Israel e Hamas na próxima semana

"Minha esperança é que tenhamos um cessar-fogo na próxima segunda-feira", respondeu Biden ao ser questionado sobre um acordo pela imprensa durante uma viagem a Nova York.

"Estamos perto, não estamos lá ainda", disse.

Pouco depois, ele declarou que um acordo "em princípio" está ao alcance para uma trégua que se estenderia durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, que começa em 10 ou 11 de março.

O governo da França anunciou a visita a Paris, na terça e quarta-feira, do emir do Catar, Tamim ben Hamad Al Thani, que teve papel crucial na mediação da primeira trégua em novembro.

O emir se reuniu com o chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, no Catar, como parte dos esforços para um "acordo para um cessar-fogo imediato e permanente", segundo a agência oficial Catar News Agency.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Catar, Majed Al Ansari, afirmou que estão defendendo uma trégua antes do Ramadã e que há "esperanças", ainda que não estejam necessariamente otimistas, de alcançar um anúncio nesta terça ou quarta-feira.