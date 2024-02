Brigadas buscam combater a dengue no território peruano

Segundo o Ministério da Saúde peruano, foram reportados 31.364 casos e 32 óbitos entre janeiro e fevereiro, em comparação com 12.264 casos e 18 óbitos no mesmo período de 2023.

- Ovitrampas para o vetor -

Os brigadistas usam dezenas de ovitrampas (recipientes de plástico com água e papel-toalha) para identificar e eliminar criadouros nas residências.

"Em nível nacional, estamos em alerta vermelho, em fase de epidemia. Se não fizermos as atividades de prevenção, a doença continuará se espalhando", advertiu a enfermeira Johana Ildefonso.

"Fiquei surpresa. Não sabíamos que tínhamos essas larvas no vaso de flores", disse Yudy Roque, 33, após a descoberta das mesmas em seu domicílio.

As temperaturas altas ocasionadas pelo fenômeno climático El Niño favoreceram a propagação da dengue. "Ele é o fator mais importante que faz com que a reprodução do mosquito seja maior", apontou o diretor de Zoonoses do ministério, Moisés Apoyala.