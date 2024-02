Ode aos anos 60 no desfile da Dior e transparências na Saint Laurent

A "Miss" não é nada mais, nada menos, que a irmã de Christian Dior, Catherine, membro da resistência que voltou do campo de concentração de Ravensbrück, cujo destino pouco conhecido é levado à tela neste momento na série "New Look", na Apple TV.

A produção americana, filmada em inglês, aborda não apenas o personagem do estilista (interpretado pelo ator australiano Ben Mendelsohn), mas também o destino de sua irmã, Catherine, interpretada por Maisie Williams ("Game of Thrones").

- Jogo da transparência -

A Saint Laurent optou por brincar com as transparências em sua coleção outono/inverno. Graças a um time de modelos maquiadas e penteadas de forma parecida, a marca francesa apresentou uma coleção homogênea, com tons que variavam do cinza ao ocre.

O público assistiu a uma abundância de vestidos e saias justas de seda, que revelavam a pele. Em meio ao ambiente vaporoso, houve um retorno aos clássicos: um terno marrom masculino e um casaco de plumas de marabu.

Clássico também foi o desfile do casal Victoria e Tomas, preparado como uma homenagem ao "savoir faire" dos artesãos. Inspirado na escultura "O Beijo", de Auguste Rodin, ele contou com detalhes com nós e lenços integrados aos vestido, que faziam referência à obra.