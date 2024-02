Grupo americano Macy's anuncia o fechamento de 150 lojas

Cerca de 50 das 150 lojas que apresentam "mau desempenho" fecharão no final do corrente ano fiscal, disse a empresa, sem detalhar quantos funcionários seriam afetados.

A Macy's concentrará seu investimento em cerca de 350 lojas e na expansão de pequeno porte.

As marcas de luxo Bloomingdale's e Bluemercury apresentaram "melhor desempenho entre as do portfólio da Macy's, Inc.", segundo a empresa.

Como parte da sua estratégia, a empresa prevê abrir em mercados novos e nos já existentes "cerca de 15 lojas Bloomingdale's, pelo menos 30 novas lojas Bluemercury e cerca de 30 remodelações" deste negócio de cosméticos, nos próximos três anos.

A empresa também publicou nesta terça-feira os resultados finais de 2023, nos quais registrou uma redução nas receitas e nos lucros.

A receita foi de US$ 23,1 bilhões (R$ 115 bilhões na cotação atual), uma queda de 5,5% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro líquido foi de US$ 105 milhões (R$ 523 milhões), uma queda acentuada de 91%.