Indicada ao Oscar, Maite Alberdi aborda Alzheimer e amor em 'A Memória Infinita'

Ao longo de cinco anos, o documentário acompanha a vida de Góngora, diagnosticado com Alzheimer, e sua esposa Paulina Urrutia, atriz e ex-ministra da Cultura, que se tornou sua cuidadora.

A diretora de 40 anos buscou abordar uma perspectiva distinta sobre o impacto desta devastadora doença.

"Vi uma maneira muito especial de lidar com o Alzheimer através do amor", sem vê-lo "como uma tragédia, mas apenas como um contexto e entendendo que a fragilidade faz parte da vida", disse ela.

Para Alberdi, que também foi indicada ao Oscar em 2021 por seu documentário sobre a solidão na terceira idade em "Agente Duplo", a experiência foi agridoce.

"Isso me afetou porque eu estava vivendo uma deterioração, mas ao mesmo tempo era um casal com quem eu me divertia muito", contou. "Para mim não foi uma filmagem dolorosa, mas sim uma grande lição de amor", completou a cineasta.

- "Não estou mais aqui" -

Augusto Góngora construiu uma carreira frente às câmeras. Nos anos do sangrento governo de Augusto Pinochet, o jornalista fazia parte de um serviço de notícias clandestino. Posteriormente foi co-autor do livro "Chile: la memoria prohibida", que narra os primeiros anos do regime militar (1973-1990), e trabalhou na televisão nacional.