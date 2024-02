Macron irá inaugurar Vila Olímpica dos Jogos de Paris nesta 5ª feira

A Presidência da França afirmou cumpriu com o orçamento previsto com um custo adicional inferior a 3%, sem levar em conta a inflação. No total, foram gastos cerca de 2 bilhões de euros (R$ 12 milhões na cotação atual) nas obras.

Será um "manifesto ao ar livre para a cidade de baixo carbono de amanhã", disse um assessor do presidente.

