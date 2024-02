Texas ameaça fechar abrigo para migrantes e reforça o controle da fronteira com o México

Trump visitará Eagle Pass, onde seu aliado, o governador do Texas (sul), Greg Abbott, assumiu o controle de alguns setores da fronteira, colocou arame farpado nas margens do Rio Grande e trabalha para construir uma base militar. Washington solicitou intervenção judicial porque considera que as fronteiras são de jurisdição federal.

Embora as travessias irregulares procedentes do México atinjam números recordes, principalmente por parte de latino-americanos em busca de melhores condições de vida, desde 6 de fevereiro está em vigor no Texas uma lei que aumenta as penas para quem se envolve no tráfico de migrantes.

No dia seguinte, enviados do procurador-geral do Texas, Ken Paxton, chegaram aos escritórios da 'Annunciation House' (Casa da Anunciação), uma ONG que, desde 1978, conta com voluntários e doações para operar abrigos para migrantes na cidade fronteiriça de El Paso e é reconhecida pela Igreja Católica.

As autoridades do Texas solicitaram documentação sobre suas operações e registros de imigrantes. Segundo o Ministério Público, que exige o seu fechamento, esta ONG facilita as entradas ilegais e a comparou a uma "casa de segurança", como são chamadas as propriedades onde os 'coiotes' (traficantes de pessoas) detêm os migrantes enquanto aguardam um pagamento para libertá-los.

A denúncia alega que a ONG afirma proporcionar "compaixão e liberdade aos marginalizados ou estrangeiros", mas as suas "operações reais parecem ser bastante diferentes" e estariam "violando sistematicamente a lei".

- "Ilegal e imoral"-

Parafraseado em uma publicação do início de 2023, o diretor da Annunciation House, Rubén García, afirma que a instituição abriga cerca de 300 pessoas, incluindo algumas que não foram registradas pelas autoridades após a sua travessia, temem a deportação e recebem consultoria jurídica. Para Paxton, isso constitui uma atividade ilícita.