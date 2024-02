Zelensky chega à Albânia para conferência de segurança

Em Tirana, o presidente ucraniano deve se encontrar na quarta-feira com diferentes líderes da região na chamada "Cúpula Ucrânia-Sudeste da Europa".

A Albânia, membro da Otan desde 2009, expressou enfaticamente seu apoio à Ucrânia, mas seus líderes têm sido discretos quanto ao envio de armas para Kiev.

No entanto, em uma visita ao país balcânico no meio do mês, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, elogiou o papel de Tirana e sua assistência militar.

"Foi um dos primeiros países a fornecer ajuda militar à Ucrânia após a agressão russa [pistolas, munições, minas antiveículo] e é um dos dez primeiros em seu apoio e assistência de segurança per capita", disse Blinken.

Antes de chegar a Tirana, Zelensky esteve na Arábia Saudita para promover seu plano de paz e discutir um possível intercâmbio de prisioneiros de guerra.

Esta monarquia do golfo Pérsico mantém relações tanto com Kiev quanto com Moscou e tem mediado entre as duas partes desde o início da guerra.