Amazônia Legal registra quase 3.000 incêndios, um recorde para o mês de fevereiro

No entanto, "os incêndios foram provavelmente iniciados pelas pessoas nas suas práticas agrícolas", disse a especialista do IPAM, organização não governamental que integra a rede Observatório do Clima.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quer fazer do combate ao desmatamento um emblema do seu mandato, também culpou os "criminosos" que desencadeiam as queimadas para limpar o solo e prepará-lo para atividades como a agricultura ou a pecuária.

