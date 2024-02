Dezenas de incêndios florestais devastam parte do Texas

Pelo menos 33 incêndios florestais afetavam, nesta quarta-feira (28), o norte e leste do estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, com o maior deles ainda fora de controle, enquanto várias localidades permaneciam evacuadas e algumas propriedades eram destruídas pelas chamas.

Durante a noite de terça, a principal fábrica americana de armamento nuclear, Pantex, localizada nas proximidades de uma das áreas afetadas, teve que interromper temporariamente suas atividades. A empresa anunciou que retomaria suas operações na quarta-feira.

Os maiores incêndios ativos atingem a região conhecida como Panhandle ('alça da panela' em inglês), nomeada assim por seu formato no mapa. As áreas consumidas pelo fogo somam cerca de 397.000 hectares, segundo o boletim mais recente do Serviço Florestal do Texas.