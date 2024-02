EUA, Guatemala e México se reúnem para interromper migração irregular

Desde janeiro de 2023, a patrulha fronteiriça dos Estados Unidos já interceptou mais de 2,7 milhões de migrantes em situação irregular na fronteira com o México, dos quais mais de 800 mil eram mexicanos e mais de 285 mil, guatemaltecos, segundo dados oficiais.

O governo Biden permanece em contato constante com seu vizinho do sul e está convencido de que a recém-chegada ao poder do progressista Bernardo Arévalo na Guatemala será uma grande ajuda.

No início da reunião, Blinken afirmou que "os países de origem, de trânsito, de destino devem trabalhar juntos porque nenhum país por si só pode enfrentar este desafio de forma eficaz".

"Esta particularidade geográfica nos coloca como países que enfrentam a maioria das fases do ciclo migratório", concordou a chanceler mexicana, Alicia Bárcena. Por isso, as delegações destes três Estados examinarão as causas da migração, como a corrupção, que Arévalo prometeu combater.

- Outro olhar -

Bárcena insistiu na busca por soluções "com um olhar mais regional", uma vez que permitem desenvolver "uma espécie de modelo único de migração" que possa servir "até para outras regiões do mundo".