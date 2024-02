Flu promete dar a vida pela Recopa contra LDU, sua 'pedra no sapato'

Em 2008, os equatorianos levaram a melhor na decisão da Libertadores. Um ano depois, nova vitória, dessa vez na final da Copa Sul-Americana.

E na quinta-feira passada, na altitude de Quito, a LDU abriu vantagem na ida da Recopa com vitória por 1 a 0.

"Mas estamos muito bem. Estamos nos preparando da melhor forma para dar o melhor de nós em campo, com a convicção de ir com tudo para virar. São 90 minutos muito importantes para conquistar um título que o Fluminense não tem", disse na terça-feira o atacante argentino Germán Cano.

- Dúvidas nas laterais -

Sobre a preparação do tricolor para a partida (21h30 no horário de Brasília), as dúvidas do técnico Fernando Diniz estão nas laterais, com as situações físicas de Marcelo e Samuel Xavier.

"Vai depender da melhora do Marcelo e do Samuel, e como ele vai reagir aos treinamentos", disse Diniz no domingo, após a derrota para o Flamengo (2 a 0) pelo Campeonato Carioca.