Matador de delator do PCC é filmado andando tranquilo em Guarulhos (SP)

Kauê e Matheus são donos de uma adega. Eles estão foragidos e tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. O olheiro recebeu um Pix de R$ 5 mil do sócio e fugiu para o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, mas acabou expulso de lá por traficantes de drogas do CV (Comando Vermelho).

O DHPP acredita que o PCC pode estar por trás do crime, já que Gritzbach delatou integrantes e revelou o esquema de lavagem de dinheiro da facção. Mas não descarta a possibilidade do envolvimento de policiais civis no homicídio nem de faccionados do CV.

Os agentes públicos também delatados por Gritzbach são acusados de cobrar propina para tirar o nome dele no inquérito que respondeu pela morte de Anselmo Bechelli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, narcotraficante do PCC, e do motorista Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue, em dezembro de 2021.

O empresário passou a receber ameaças e havia contratado ao menos nove policiais militares para cuidar de sua segurança pessoal. Ele tinha viajado com a namorada, um motorista e um dos PMs da escolta para Maceió. Lá recebeu R$ 1 milhão em joias de um homem que lhe devia R$ 6 milhões.

No retorno a São Paulo, ao desembarcar em Guarulhos, foi atingido por 10 tiros. Segundo o DHPP, a ação dos atiradores demorou sete segundos. Um motorista de aplicativo que estava no saguão do terminal 2 também foi baleado e não resistiu.

Os PMs da escolta do empresário foram afastados das funções e correm o risco de serem expulso da corporação, pois faziam "bico" para uma pessoa acusada por duplo homicídio, lavagem de dinheiro e envolvimento com associação criminosa.