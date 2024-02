Texas enfrenta um dos maiores incêndios florestais de sua história

Uma pessoa morreu na quarta-feira em um dos maiores incêndios florestais na história do Texas, com um foco particularmente intenso no norte do estado que os bombeiros tentam controlar.

Segundo o Serviço Florestal do Texas, cinco incêndios permaneciam ativos, localizados no norte do estado, localizado no sul dos Estados Unidos.

Outros 18 focos, no norte, nordeste e leste do Texas, foram controlados (ainda queimando, mas sem avançar), totalizando 23. Outros dez já estavam sob controle e foram retirados da lista.