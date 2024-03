Conflitos 'contaminam' consenso entre ministros do G20 no Brasil

Um "impasse" sobre os conflitos em Gaza e Ucrânia marcou a reunião de ministros das Finanças do G20, que terminou nesta quinta-feira (29) sem uma declaração conjunta em São Paulo.

"Nós havíamos nutrido a esperança de que temas mais sensíveis relativos à geopolítica fossem debatidos exclusivamente no track diplomático", disse na coletiva de imprensa final o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Brasil exerce este ano a presidência rotativa do grupo das maiores economias do mundo.

A reunião de autoridades econômicas do G20, que se estendeu por dois dias em São Paulo, apresentou as mesmas diferenças do encontro de chanceleres no Rio de Janeiro na semana passada, segundo o ministro.