Mais de 30 veículos internacionais pedem proteção de jornalistas em Gaza

Mais de 30 veículos internacionais, entre eles as principais agências de notícias do mundo, solidarizaram-se nesta quinta-feira (29), em carta aberta, com os jornalistas palestinos que trabalham em condições de extrema dificuldade em Gaza, e pediram que as autoridades de Israel os protejam como civis.

Segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), associação com sede em Nova York que coordenou a carta, 94 repórteres morreram desde o começo da guerra entre Israel e o Hamas, no conflito mais letal "já documentado" pela organização.

"Há quase cinco meses, os profissionais da imprensa em Gaza - que são quase a única fonte de informação no território palestino - trabalham em condições sem precedentes, e continuam trabalhando, apesar dos riscos", ressalta a carta, assinada, entre outros veículos por BBC News, The New York Times, Der Spiegel e Haaretz.