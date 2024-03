Emissões mundiais de CO2 vinculadas à energia batem recorde em 2023

O balanço de 2023 foi marcado por uma queda recorde na produção hidrelétrica mundial, resultado vinculado às secas graves e prolongadas que afetaram diversas regiões do mundo.

Países como China, Canadá e México precisaram recorrer a meios poluentes de produção de energia elétrica, incluindo combustível ou o carvão, o que se traduziu em um aumento de 170 milhões de toneladas.

A China, que registrou alta de 565 milhões de toneladas nas emissões de CO2, continuou utilizando energias poluentes para manter o crescimento econômico depois da pandemia de covid-19.

Do outro lado, a maioria das economias avançadas registrou queda recorde nas emissões e o menor nível de uso de carvão desde o início do século XX, sem que isto impactasse o desenvolvimento do PIB.

- Energias limpas -

Os números de 2023 não ajudaram no cumprimento das metas para emissões de gases do efeito estufa, que deveriam permitir respeitar o limite do aquecimento global a 1,5ºC, objetivo previsto no Acordo de Paris.