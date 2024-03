Maduro insiste em 'solução diplomática' em disputa com Guiana

Na cúpula, Maduro agradeceu a mediação da Celac em um primeiro encontro frente a frente com Ali, em dezembro.

"Foram capazes de nos convocar para um encontro de entendimento e de paz", comentou sobre a reunião após a qual os dois se comprometeram a não fazer uso da força no contencioso territorial.

O encontro de hoje foi mais relaxado, no qual Ali entregou a Maduro uma garrafa de rum e uma medalha de seu país. O líder venezuelano retribuiu o gesto com uma caixa cheia de produtos venezuelanos. "Paz e amor!", disse Maduro a seu colega, em inglês.

"Queremos paz, queremos prosperidade para nossos vizinhos e para todos nesta região", disse Ali. "Estou disposto a falar com o presidente Maduro sobre qualquer aspecto que possa contribuir para melhorar a relação entre nossos países."

A tensão suscitou um temor regional sobre a possibilidade de um conflito armado em torno dessa região rica em petróleo, que é administrada pela Guiana.

A Venezuela argumenta que o Essequibo faz parte de seu território desde que era colônia da Espanha e recorre ao Acordo de Genebra, firmado em 1966, antes da independência da Guiana do Reino Unido, que assentava as bases para uma solução negociada e anulava um laudo arbitral de 1899, que estabeleceu as fronteiras que Georgetown pede à Corte Internacional de Justiça (CIJ) que ratifique.