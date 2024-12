Jornal francês destaca prêmio da ONU concedido à ministra dos Povos Indígenas Sonia Guajajara

"A boa notícia é que soluções existem e que, por tudo, no mundo, indivíduos e organizações extraordinárias mostram que é possível defender e curar o nosso planeta", disse a diretora-executiva do programa, Inger Andersen, na apresentação dos premiados.

Sonia Guajajara, uma pop star

Eles são cinco, no total: o indiano Madhav Gadgil, recompensado por uma vida inteira consagrada à defesa do meio ambiente na India, a americana Amy Bowers Cordalis, advogada da comunidade indígena Yurok, o romeno Gabriel Paun, chamado de "o Don Quixote da floresta da Romênia", o chinês Lu Qi, que luta contra a desertificação do solo na China, e Sonia Guajajara, uma verdadeira "pop star no Brasil" por sua luta em defesa da população nativa, diz Les Echos.

A matéria explica que é ela quem lidera o primeiro ministério dedicado aos povos indígenas em mais de 500 anos de história do Brasil. "Desde sua chegada ao governo, em 2023, uma dezena de territórios indígenas foram oficialmente demarcados, o que reforça seu status de 'guardiã da floresta' contra as incursões dos mineradores ilegais".

Luta contra o marco temporal

Les Echos afirma que, aos 50 anos, a brasileira lidera uma das maiores batalhas jurídicas do país: uma interpretação duvidosa da Constituição, que coloca em risco o futuro dos povos indígenas do Brasil. Segundo a tese do "marco temporal", os povos originários não teriam direito de reivindicar suas terras se elas não estivessem ocupadas em 1988, data de promulgação da última Carta Magna. O STF está atualmente a cargo desta queda de braço entre o poder executivo e o Congresso brasileiro, explica a matéria.