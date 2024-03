Milei discursa na abertura do Congresso argentino, que chamou de 'ninho de ratos'

O presidente da Argentina, Javier Milei, discursa nesta sexta-feira (1º) à noite na abertura das sessões ordinárias do Congresso, em meio a um clima social tenso marcado por greves e mobilizações e um aumento da inflação, da pobreza e da indigência.

"Ninho de ratos", "criminosos", "traidores", "corruptos", "símbolos de casta": Milei não tem poupado adjetivos desse tipo para os legisladores diante dos quais falará em rede nacional.

"Eles precisam aceitar que as pessoas odeiam os políticos", afirmou em declarações à imprensa. Além disso, em uma entrevista recente ao Financial Times, disse: "Não preciso do Congresso para salvar a economia".