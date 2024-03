Musk processa OpenAI por 'trair' missão fundacional da empresa

O magnata americano Elon Musk iniciou um processo legal contra a OpenAI, a empresa de inteligência artificial (IA) que ele ajudou a criar em 2015 e que é a matriz do famoso ChatGPT, acusando seus diretores de "traição" à sua missão fundacional.

O empresário, que saiu da OpenAI em 2018, argumentou em documentos apresentados a um tribunal de San Francisco na última quinta-feira que a empresa sempre foi concebida como uma entidade sem fins lucrativos.

No entanto, em sua opinião, as recentes mudanças no conselho de administração mostram que a OpenAI é agora, na prática, uma subsidiária da gigante tecnológica Microsoft, o que ele afirmou ser uma violação contratual.