Vini Jr. cala Mestalla com 2 gols, e Real Madrid empata com Valencia no Espanhol

Com dois gols de Vinícius Júnior, o Real Madrid (1º) empatou com o Valencia em 2 a 2 neste sábado (2), pela 27 ª rodada do Campeonato Espanhol, no retorno do atacante brasileiro ao estádio Mestalla, onde foi alvo de insultos racistas no ano passado, em um caso que gerou indignação no mundo do futebol.

Com o resultado, o time merengue abre sete pontos de vantagem sobre o Girona (2º), que no domingo visita o Mallorca (16º).

Todos os olhares estavam voltados para Vini, que não decepcionou. Ele marcou os dois gols que garantiram o empate para o Real Madrid.