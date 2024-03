Nos EUA, família de jornalista preso na Rússia aguarda seu retorno

Quase um ano depois da prisão na Rússia do jornalista americano Evan Gershkovich, acusado de espionagem, os seus pais contam mais do que nunca com o compromisso "muito pessoal" do presidente Joe Biden em levá-lo de volta para casa.

O governo dos Estados Unidos acredita que Gershkovich foi preso "injustamente" enquanto estava em serviço e está em negociações para libertá-lo em uma troca de prisioneiros com Moscou. O jornalista, correspondente do The Wall Street Journal, rejeitou categoricamente as acusações de espionagem.

Em uma reunião com a sua família em abril do ano passado, Biden "assumiu um compromisso muito pessoal e muito forte de trazer Evan para casa, o que tem sido muito importante para nós", disse esta semana durante uma entrevista à AFP Mikhail Gershkovich, pai do jornalista, na cidade americana de Filadélfia (nordeste).